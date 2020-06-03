محاولة اغتيال تطال عنصرا سابقا في الفصائل المعارضة في درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، محاولة اغتيال عنصر سابق في الفصائل المعارضة في درعا البلد، حيث استهدفه مجهولون بأسلحتهم الرشاشة قبل أن يلوذوا بالفرار.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 490، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 322، وهم: 79 مدنيا بينهم 7 مواطنات و7 أطفال، إضافة إلى 167 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و52 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس.