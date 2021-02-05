محاولة اغتيال تطال عنصرًا سابقًا في فرق الإنقاذ.. واختطاف طفلين في ريف درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: حاول مسلحون مجهولون اغتيال مواطن مدني عمل قبل اتفاقية التسوية والمصالحة ضمن الدفاع المدني، في مدينة طفس بريف درعا، دون تعرضه لأذى.

وفقد طفلان في بلدة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي، فيما قالت مصادر محلية لـ”المرصد السوري” بأن مجهولين اختطفوا الطفلين من أمام من منزلهما في البلدة، مساء اليوم.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 896 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 592، وهم:163 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 267 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و114 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.