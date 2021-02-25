محاولة اغتيال تطال قائدًا عسكريًا في قوات المغاوير التابعة لأحرار الشام بريف إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية، قائد عسكري في قوات المغاوير التابعة لأحرار الشام، وذلك على دوار بلدة أطمة، حيث باءت محاولتهم بالفشل.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 19 شباط، مقتل عنصر في هيئة تحرير الشام، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، على طريق حزرة شرقي بلدة الدانا بريف إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 14 شباط، انفجارًا ضرب بلدة الفوعة الواقعة بريف إدلب الشرقي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت قرب المجلس المحلي في البلدة الخاضعة لسيطرة الفصائل والجهاديين، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية. وأشار المرصد السوري في التاسع من الشهر الجاري، إلى أنه ومع استمرار الفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام” والفصائل بمحافظة إدلب، عُثر على جثة امرأة في العقد الثاني من عمرها، مقتولة بواسطة طلق ناري في الرأس ومرمية على قارعة الطريق الواقع بين منطقتي زردنا ورام حمدان في ريف إدلب الشمالي، دون معرفة هوية المرأة، وأسباب ودوافع مرتكبي الجريمة.