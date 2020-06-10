محاولة اغتيال تطال قياديين في “جيش الأحرار” في بلدة تفتناز 

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، محاولة اغتيال طالت قياديين اثنين في جيش الأحرار، من قبل قليل ملثمين داخل بلدة تفتناز، أطلقوا النار عليهما بشكل مباشر ولاذوا بالفرار، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، مقتل عنصر سابق في “هيئة تحرير الشام”، انضم مؤخراً لـ”الحزب الإسلامي التركستاني”، متأثراً بجراح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة في محيط “سرمين” على طريق بنش شرق إدلب.