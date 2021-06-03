محاولة اغتيال تطال قياديًا في الفصائل المعارضة.. وإصابة 3 أطفال بانفجار قنبلة في ريف درعا

محافظة درعا: أصيب قيادي سابق في الفصائل المعارضة، بجروح إثر محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون بالرصاص، قرب نقطة عسكرية لقوات النظام في مدينة الصنمين شمالي درعا.

على صعيد آخر، أصيب 3 أطفال بجروح خطرة اثر القاء مجهولين قنبلة يدوية على أحد أفراح مدينة طفس غربي درعا.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1094 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 747، وهم: 209 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 347 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 134 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.