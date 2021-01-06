محاولة اغتيال تطال “مخبر” لدى “المخابرات الجوية” في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، محاولة اغتيال جديدة شهدتها محافظة درعا خلال الساعات الفائتة، حيث أطلق مجهولون النار على “مخبر” لدى “المخابرات الجوية” في بلدة الغارية الشرقية، بريف درعا الشرقي، الامر الذي أدى إلى إصابته بجراح.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 835 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 547، وهم: 152 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 246 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و106 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.