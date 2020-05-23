محاولة اغتيال تطال نقيب في قوات النظام بريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عمد مسلحون مجهولون إلى محاولة اغتيال ضابط برتبة نقيب في قوات النظام، عبر استهداف سيارته بالأسلحة الخفيفة عقب خروجه من حاجز بصر الحرير – ناحتة بريف درعا الشرقي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن إصابته، ويعد الضابط المستهدف مسؤول عن الحاجز المذكور أعلاه.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 469، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 304، وهم: 70 مدنيا بينهم 7 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 162من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و48 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.