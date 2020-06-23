محاولة اغتيال جديدة تطال عنصر ضمن “أجهزة النظام الأمنية” في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري محاولة اغتيال تعرض له أحد عناصر العاملين ضمن “أجهزة النظام الأمنية”، حيث عمد مجهولون إلى إطلاق النار عليه في مدينة طفس بريف درعا الغربي، ما أدى لإصابته بجراح، نُقل على إثرها إلى أحد مشافي مدينة درعا.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 521، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 345، وهم: 86 مدنيا بينهم 8 مواطنات و8 أطفال، إضافة إلى 169 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و55 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 16 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.