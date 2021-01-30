محاولة اغتيال رئيس مجلس دير الزور المدني ومقتل أحد مرافقيه في ريف الرقة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة سيارة تقل رئيس مجلس دير الزور المدني التابع لقسد، أثناء مروره على طريق أبو خشب – بلدة الكرامة في ريف الرقة، مما أدى إلى مقتل أحد مرافقيه، ونجاة رئيس مجلس دير الزور المدني من محاولة الاغتيال.

وكان المرصد السوري قد رصد في 23 يناير/كانون الثاني، عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرق سورية، حيث جرى العثور على جثتين اثنتين في بلدة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي، تعود لامرأتين اثنتين، الأولى “رئيس مجلس المدني” في بلدية تل الشاير جنوبي الحسكة، والأخرى “مسؤولة الاقتصاد” فيه، حيث جرى خطف الاثنتين من قبل مسلحين مجهولين ليتم العثور عليهن مقتولتين في الدشيشة بعد ساعات من عملية الخطف.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 660 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 237 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 418 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.