محاولة اغتيال شخص يعمل لصالح الأمن العسكري شمالي درعا وقصف بقذائف الدبابات يطال أحياء درعا البلد في ظل الحصار المتواصل والأوضاع الإنسانية الصعبة

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، محاولة اغتيال جديدة في محافظة درعا طالت شخص يعمل لصالح فرع الأمن العسكري في مدينة جاسم شمالي درعا، عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قِبل مسلحان مجهولان كانا يستقلان دراجة نارية، مما تسبب بإصابته بجروح طفيفة، الجدير ذكره أن الشخص الذي تعرض لمحاولة اغتيال جرى اغتيال نجله منذُ نحو شهر بتهمة التعامل مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام، في حين رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف بقذائف الدبابات على أحياء درعا البلد في ظل الحصار المفروض على أحياء درعا البلد والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها الأهالي القابعين تحت وطأة الحصار المتواصل على أحياء درعا البلد.

و رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، قصف بقذائف الدبابات والهاون من قِبل قوات النظام طال أحياء درعا البلد بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، كما دارت اشتباكات بين عناصر النظام ومسلحين محليين على محاور المنشية في درعا البلد وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة.