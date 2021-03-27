محاولة اغتيال ضابط في “الأمن العسكري” في ريف درعا الشرقي تسفر عن إصابة مرافقه

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تعرض ضابط في “الأمن العسكري” لمحاولة اغتيال، بعد استهدافه برصاص مسلحين مجهولين، صباح اليوم السبت، أثناء مروره في بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي، مما أدى إلى إصابة مرافقه بجروح بليغة، ونجاة الضابط من محاولة الاغتيال، يأتي ذلك في ظل تصاعد حوادث الفلتان الأمني في محافظة درعا جنوب سوريا، والتي تكون في غالبها عمليات ومحاولات اغتيال تطال ” مخبرين وعناصر ومتطوعين” مع قوات النظام، بالإضافة إلى استهداف واغتيال أشخاص خاضعين لمايعرف بـ “التسوية والمصالحة”،

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 971 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 654، وهم: 180 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و17 طفل، إضافة إلى 304 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 119 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 26 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.