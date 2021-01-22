محاولة اغتيال قيادي ضمن “الفيلق الخامس” الموالي لروسيا في الريف الشرقي من محافظة درعا جنوبي سوريا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قيادي ضمن اللواء الثامن التابع لـ”الفيلق الخامس” المدعوم من روسياً، تعرض لمحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أسفل سيارته، على طريق خربا، مما أدى إصابته، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القيادي ضمن “الفيلق الخامس” الذي تعرض لمحاولة اغتيال، ينحدر من مدينة بصرى الشام في درعا، وعمل قبيل اتفاقات “التسويات والمصالحات” ضمن صفوف الفصائل المحلية المعارضة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 859 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 569، وهم: 159 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 252 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و111 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.