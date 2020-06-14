محاولة اغتيال قيادي ضمن “فيلق إسلامي” موالِ لتركيا في ريف حلب الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، محاولة اغتيال قيادي في “فيلق الشام” الموالِ لتركيا، عبر استهداف سيارته بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين إعزاز وكفرغان في ريف حلب الشمالي، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

ورصد المرصد السوري، في 10 يونيو، عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال حلب، طالت عضوا في “هيئة التوجيه المعنوي التابعة لفصيل “الجبهة الشامية”، وذلك من خلال إطلاق النار عليه على الطريق الواصل بين مدينتي الباب وعفرين في ريف حلب، ما أسفر عن مقتله على الفور.