محاولة اغتيال لـ “مسؤول المخابرات” في تل أبيض واتهامات لمقاتلين بالضلوع في العملية

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، محاولة اغتيال طالت “مسؤول المخابرات” في مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي، وذلك عبر استهداف سيارته بعبوة ناسفة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط معلومات عن ضلوع مجموعة من المقاتلين المتواجدين في تل أبيض بمحاولة الاغتيال على خلفية خلافات بين الطرفين.

وأشار المرصد السوري اليوم الأربعاء، أن القوات التركية برفقة فصيل أحرار الشرقية، داهمت منازل المواطنين في قرية الزيدي التابعة لبلدة سلوك بريف تل أبيض ضمن مناطق “نبع السلام” شمالي الرقة، واعتقلت 7 مواطنين من عشيرة البدو، بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطيّة، وكسر عناصر الفصائل الموالية لتركيا محتويات المنازل وسرقوا مواشي وبعض من حلي النساء في القرية.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا مدعومة بمدرعات وقوات التركية قد طوقت، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، قرية القيصرية شرقي ناحية تل أبيض ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الرقة الشمالي، وشنت حملة اعتقالات طالت 4 مواطنين من عشيرة الهنادة بتهمة حيازتهم على أسلحة ثقيلة في القرية، إضافة إلى اتهامهم بقتل عناصر من الفصائل الموالية لتركيا.