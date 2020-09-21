محاولة اغتيال متعاون مع أجهزة النظام الأمنية في ريف درعا الشمالي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمعت أصوات إطلاق رصاص في بلدة “العالية” الواقعة غربي مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن أصوات إطلاق النار ناجمة عن محاولة مجهولين اغتيال شخص متعاون مع أجهزة النظام الأمنية، ما أدى لإصابته بعدة طلقات نارية.

وفي حادثة أُخرى، سُمع صوت انفجار في مدينة طفس غربي محافظة درعا، تبين أنه ناجم عن قيام مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية على محل تجاري لمواطن، نتج عن ذلك إصابة شاب كان يتواجد في مكان الإنفجار.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 677 ، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 449 ، وهم: 122 مدنيا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 209 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و79 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”