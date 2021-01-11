محاولة اغتيال متعاون مع قوات “النمر” من خلال استهدافه بعبوة ناسفة بريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: مع استمرار عمليات الاغتيال التي تطال عناصر ومتعاونين ومتصالحين مع قوات النظام في عموم محافظة درعا، جنوبي سورية، أفادت مصادر المرصد السوري، بانفجار عبوة ناسفة بسيارة أحد الأشخاص المتعاونين مع ضباط ضمن قوات “النمر” الموالية لروسيا، في بلدة الحراك بريف درعا الشرقي، دون وقوع أضرار بشرية، حيث انفجرت العبوة بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 842 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 552، وهم: 154 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 247 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و108 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.