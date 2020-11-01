محاولة اغتيال “مسؤول الانتساب” للحرس الثوري الإيراني في مدينة الميادين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تعرض “مسؤول الانتساب” لقوات الحرس الثوري الإيراني في مدينة الميادين شرقي دير الزور، لمحاولة اغتيال، من خلال قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة أسفل سيارته.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، انفجرت العبوة الناسفة لحظة نزول المسؤول من سيارته إلى مقره الواقع قرب “الساقية” في مدينة الميادين، ما تسبب بإصابته بجروح طفيفة.

ورصد المرصد السوري في 31/تشرين الأول المنصرم، العثور على مساعد في “الأمن العسكري” التابع للنظام مقتولاً بطلق ناري، داخل منزله في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران وقوات النظام في ريف دير الزور الشرقي، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن هوية الفاعلين لاتزال مجهولة حتى اللحظة.