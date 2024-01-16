محاولة اغتيال مدير منظمة إنسانية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحان يستقلان دراجة نارية، بالرصاص المباشر مدير “منظمة فراتنا” إحدى المنظمات العاملة في المنطقة مما أدى لإصابته بجروح بليغة، في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، استهدفا بالرصاص المباشر، حاجزا لقوات “الكوماندوس” في بلدة سويدان بريف دير الزور الشرقي، حيث اندلعت اشتباكات بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وسط حالة من الاستنفار وقدوم تعزيزات للحاجز، فيما لاذ المسلحان بالفرار إلى جهة مجهولة.