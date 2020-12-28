محاولة جديدة لقطع طريق الحسكة – حلب الدولي من قبل الفصائل الموالية لأنقرة وقسد تتصدى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، هجوماً جديداً للفصائل الموالية لأنقرة على محاور بريف عين عيسى شمالي الرقة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية على محوري صيدا و معلق، في محاولة من الفصائل بإسناد صاروخي تركي للوصول إلى طريق الحسكة – حلب الدولي وقطعه، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين، يذكر أن قسد تمكنت من صد الهجوم قبيل الفجر.

وأشار المرصد السوري خلال 48 ساعة الفائتة، إلى أن أن مجموعات من القوات التركية والفصائل الموالية لها، حاولت التسلل إلى قرية المشيرفة الاستراتيجية بريف عين عيسى الشمالي الشرقي في محافظة الرقة، في حين دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين العناصر المتسللة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، تزامناً مع قصف بري مكثف بين الطرفين، فيما وردت معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية جراء القصف العنيف.

وتعد قرية المشيرفة استراتيجية لوقوعها قرب الطريق الدولي حلب-الحسكة “m4″، حيث تحاول القوات التركية الوصول إليه وقطعه.