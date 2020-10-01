محاولين اختطاف ضابط كان برفقة طفله من إحدى المدارس.. مسلحون يطلقون النار وينشرون الذعر والرعب ضمن مدرسة في مدينة السويداء

محاولين اختطاف ضابط كان برفقة طفله من إحدى المدارس.. مسلحون يطلقون النار وينشرون الذعر والرعب ضمن مدرسة في مدينة السويداء

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسلحين مجهولين حاولوا اختطاف ضابط في قوات النظام، وذلك أثناء حضور الضابط لاجتماع أولياء الأمور في إحدى مدارس مدينة السويداء جنوب سورية.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن المسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي ضمن المدرسة وذلك بعد اقتحامها بهدف اختطاف الضابط قبل أن يتمكن من الفرار وسط حالة من الذعر والرعب لدى طلاب المدارس، فيما عمد المسلحون إلى ضرب طفل الضابط بشكل مبرح وانسحبوا خارج المدرسة بعد سرقة سيارة الضابط.