محتجون غاضبون يقتحمون شعبة “حزب البعث” في مدينة السويداء

محافظة السويداء: اقتحم محتجون من أبناء السويداء شعبة “حزب البعث” “الشعبة الشرقية” بمدينة السويداء رفضاً لمحاولات “الحزب” فرض نفسه، على خلفية حضور ممثليه في بعض مؤتمرات نقابية في المحافظة، ورددوا شعارات ضد النظام واصفينه بـ”الخائن”.

ويأتي ذلك في ظل التسلط والقمع والاستبداد الذي يمارس من قبل قوات النظام، وأفرع مخابراته على المواطنين والتجويع الذي استخدمه النظام ضد شعبه على مدى أعوام.

وأشار المرصد السوري، اليوم، أن محتجون بدأوا بقطع عدة طرقات في ريف السويداء استجابة لدعوات أطلقها ناشطون في الحراك السلمي، للبدء بإضراب عام في المحافظة اليوم، حيث قطع المحتجون بالإطارات المشتعلة طريق دمشق -السويداء، في مدينة شهبا، وطريق بلدة قنوات بريف السويداء الشرقي، وبلدة المزرعة في الريف الغربي، ومدخل بلدة القريا، إضافة لأحد الطرق الرئيسية داخل المدينة، بينما سمح المحتجون لسيارات الإسعاف وطلاب الجامعات والمدارس بالمرور.

وتجمع عشرات المواطنين أمام مبنى نقابة المهندسين الزراعيين في مدينة السويداء، استجابة للدعوات وللتنديد بالنظام وحكومته ورفضاً لتدخل “حزب البعث” في النقابات.