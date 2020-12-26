محتجون من “الشبيبة الثورية” يهاجمون سيارات للقوات الروسية ويرشقونها بالحجارة ضمن قاعدة في عين عيسى شمالي الرقة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عدد من المحتجين المعتصمين في محيط القاعدة الروسية بناحية عين عيسى، رشقوا بالحجارة سيارات للقوات الروسية المتواجدة ضمن القاعدة، مما أدى إلى تحطم زجاج بعض السيارات، وذلك تعبيراً عن رفضهم للصمت الروسي إزاء التحركات العسكرية التركية في محيط عين عيسى، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المحتجين الذين هاجموا السيارات الروسية هم من “الشبيبة الثورية”، تدخلت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” وانهت التوتر الحاصل في محيط القاعدة الروسية، تزامنا مع استمرار الاعتصام من قِبل الأهالي.

وكان المرصد السوري قد رصد، يوم أمس، اعتصاماً متواصلاً من أهالي وسكان عين عيسى بريف الرقة الشمالي، أمام القاعدة الروسية في المنطقة، تنديداً بالصمت الروسي إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة من قصف واشتباكات يومية، بالإضافة للمساعي التركية بشن عملية عسكرية واسعة على المنطقة.