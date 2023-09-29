محذرة من خطورة المخالفة.. “قسد” تفرض حظرا للتجوال في بلدة بريف دير الزور

محافظة دير الزور: أبلغ عناصر “قسد” عبر مكبرات الصوت، الأهالي في بلدة العزبة بريف ديرالزور الشمالي، بفرض حظر للتجول مساء على الدراجات النارية والسيارات باستثناء الحالات الإنسانية والإسعاف، وحذرت “قسد” ومن خطورة مخالفة التعليمات كي لا يكونوا هدفا للقوى العسكرية.

وجاء ذلك، بعد الهجمات المتتالية التي تعرضت لها “قسد” من قبل المسلحين المحليين.

وشهدت قرى وبلدات على ضفاف نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي، اشتباكات مسلحة بتغطية من المدفعية قوات النظام، بين “قسد” ومسلحين محليين بعد عبورهم من مناطق النظام.

ووثق المرصد السوري خلال جولتين من الاقتتال الدامي مفارقة 119 شخص لحياتهم، وهم: 29 من قوات سوريا الديمقراطية، و79 من المقاتلين المحليين، 11 مدنيين بينهم 4 سيدات و5 أطفال.

وبدأت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحين موالين لـ”أبو خولة” قائد مجلس دير الزور العسكري في الـ27 من آب الفائت، إثر اعتقال أبو خولة من قبل “قسد” على خلفية اتهامه بالفساد والإتصال مع الميليشيات الإيرانية وقوات النظام.