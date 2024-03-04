محليون وعناصر من “الدفاع الوطني” يهاجمون 3 نقاط لـ”الدفاع الذاتي” في ريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: استهدف عناصر من “الدفاع الوطني” ومسلحين محليين، 3 نقاط عسكرية لـ”لدفاع الذاتي” قرب نهر الفرات في جزرة البوشمس والكبر في ريف ديرالزور الغربي بالأسلحة الرشاشة.

وعقب ذلك، تسللت مجموعات “الدفاع الوطني” من ضفة نهر الفرات اليمنى ضمن مناطق قوات النظام والمليشيات الإيرانية عبر زوارق صغيرة إلى الضفة اليسرى للنهر، واشتبكوا مع عناصر “الدفاع الذاتي” في النقاط العسكرية، كما أضرموا النيران في إحدى النقاط وهي غرفة مسبقة الصنع، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد في 2 آذار الجاري، اندلاع اشتباكات مسلحة استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة بين عناصر من “قسد” من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى في بلدة بقرص على خطوط التماس بين الطرفين شرق دير الزور، دون تسجيل خسائر بشرية.