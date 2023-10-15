محليون يستهدفون موقعا لـ”قسد”.. والأخيرة تقصف مواقع قوات النظام على ضفة الفرات الغربية

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون محليون برشقات من الرصاص موقعا عسكريا لـ”قسد” بالقرب من جسر الميادين في بلدة ذيبان، بالإضافة إلى محطة المياه في بلدة الحوايج شرقي ديرالزور، حيث تم تبادل لإطلاق نار بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية، في المقابل، قصفت ” قسد” بقذائف الهاون من مكان تمركزها في بلدة حوايج، مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها غرب الفرات، بعد رصد تحركات عند الخط الفاصل، تحسبا لمنع عمليات تسلل من جهة النظام إلى ضفة نهر الفرات الشرقية.

وأشار المرصد السوري، في 12 من تشرين الأول الجاري، قتل شاب، بالرصاص المباشر، أثناء تواجده عند المعبر النهري في قرية الشنان الخاضعة لنفوذ مناطق “قسد” والتي تقابل مدينة العشارة التي تسيطر عليها قوات النظام والميليشيات الإيرانية، واتهم ذوي الشاب “قسد” بإطلاق النار عليه.

ويتعرض المواطنون لعمليات استهدافات مباشرة من قبل القوى العسكرية المسيطرة على طرفي نهر الفرات، خوفا من عمليات التسلل.