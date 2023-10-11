محليون يشنون هجوما على نقاط عسكرية تابعة لـ”قسد” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعة من المسلحين المحليين وعناصر نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في درنج المناصرة بريف دير الزور الشرقي.

كما شن مسلحون محليون هجوما على نقطة عسكرية أخرى عند مدرسة الحصية ومدرسة الموح ونقطة المقسم

في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن مسلحين محليين استهدفوا بقذائف “الأربيجي”، نقطة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطيّة في بلدة الشحيل قرب نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي مما أدى لإصابة سيارة نوع “همر”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.