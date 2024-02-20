محليون يهاجمون تجمعا لـ”قسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات مسلحة بين محليين من جهة، وعناصر “قسد” من جهة أخرى، حيث دوت انفجارات قوية بالقرب من نقطة محطة مياه بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي التي تتمركز ضمنها “قسد”، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى أن مسلحين محليين شنوا هجوماً على حاجز عسكري لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حنى اللحظة.