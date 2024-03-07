محليون يهاجمون نقاط أمنية لـ”قسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات بين عناصر “قسد” من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى، نتيجة مهاجمة الأخيرة نقاط أمنية لـ”قسد” في بلدة الزر قرب مدينة البصيرة شرقي دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن مسلحين محليين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حي وريدة ببلدة الجرذي الغربي شرقي دير الزور، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.