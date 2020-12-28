“محلي رأس العين” التابع لـ “الحكومة السورية المؤقتة” يصدر قراراً باستخراج بطاقات شخصية للاجئين العراقيين المتواجدين في مدينة رأس العين وريفها ضمن مناطق “نبع السلام”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصدر المجلس المحلي لمدينة رأس العين “سري كانييه” بريف الحسكة، قراراً جديداً لاستخراج بطاقات شخصية تعريفية للاجئين العراقيين المتواجدين في المدينة وريفها ضمن مناطق “نبع السلام”، وحصل المرصد السوري على نسخة من القرار الصادر عن المجلس المحلي لرأس العين وجاء فيه: إلى جميع الأخوة العراقيين المقيمين في مدينة رأس العين وريفها، يرجى الحضور إلى مديرية النفوس والشؤون المدنية في مدينة رأس العين لاستخراج بطاقات شخصية، اعتباراً من 1-1-2021، الأوراق المطلوبة 1- سند يثبت إقامته في المنطقة مع كتابة العنوان بالتفصيل بحسب الإحصاء الجديد (اسم الحي/اسم المنطقة/رقم الزقاق/رقم البيت) 2- اثبات شخصي مع صورة هويات الشهود 3- موافقة أمنية من قيادة الشرطة في مدينة رأس العين، وفي حال أن العائلة انتقلت إلى مكان آخر أو غادرت يرجى مراجعة المختار لوضع العنوان الجديد وعلى المختار مراجعة دائرة النفوس لوضع عنوان العائلة الجديد.