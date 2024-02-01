محملة بالأسلحة.. 6 شاحنات لـ الميلشيات الإيرانية تدخل مدينة البوكمال في ديرالزور

محافظة ديرالزور: استقدمت الميلشيات الإيرانية، اليوم الخميس، 6 شاحنات مغلقة محملة بمعدات وأسلحة عسكرية، حيث عبرت من بوابة السكك بريف مدينة البوكمال، وتوجهت نحو بلدة سيال في مدينة ديرالزور، وسط حراسة أمنية مشددة.

وأعادت الميليشيات الإيرانية تموضعها في شرق سورية على طول شريط نهر الفرات من البوكمال وصولا إلى الميادين بريف دير الزور، إضافة إلى تغيير مواقع التمركز في مدينة تدمر في البادية السورية، وانسحبت الميليشيات الإيرانية من معظم مواقعها قرب قلعة الرحبة في بادية مدينة الميادين شرقي ديرالزور والمربع الأمني بحي التمو، وانتشر العناصر في منازل المدنيين بمناطق متفرقة، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس