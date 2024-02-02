محملة بمعدات عسكرية.. طائرتا شحن تابعة للقوات الأمريكية تهبطان في قاعدة خراب الجير بريف الحسكة

محافظة الحسكة : هبطت مساء اليوم طائرتي شحن تابعة للقوات الأمريكية تحمل على متنها معدات عسكرية من أسلحة ثقيلة ومعدات متطورة، في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة وسط تحليق للطيران المسير والمروحيات الحربية فوق سماء المنطقة.

وتأتي هذه التعزيزات تزامنا مع تصريحات أمريكية بتنفيذ ضربات ضد مواقع ونقاط تمركز المليشيات الإيرانية رداً على مقتل 3 جنود أمريكيين بضربة مسيرة تابعة للميلشيات الإيرانية على الحدود السورية – الأردنية بتاريخ 27 كانون الثاني الفائت.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى هبوط طائرة شحن أمريكية في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة قادمة من الأراضي العراقية، وتحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية.