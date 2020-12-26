محملة بمعدات عسكرية ولوجستية.. نحو 15 آلية تدخل نحو النقاط التركية المنتشرة ضمن منطقة “خفض التصعيد”

عمدت القوات التركية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، إلى استقدام رتل عسكري جديد نحو مواقعها ضمن منطقة بوتين – أردوغان، حيث دخلت نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، واتجه نحو النقاط التركية المنتشرة ضمن منطقة “خفض التصعيد”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7720 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11055 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.