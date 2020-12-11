محملة بمعدات عسكرية ولوجستية.. نحو 20 آلية تركية تدخل الأراضي السورية نحو جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة دخول نحو 20 آلية تركية، محملة بالذخيرة ومعدات لوجستية إلى الأراضي السورية، وذلك عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، حيث توجهت الآليات إلى النقطة التركية في بليون ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7610 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10945 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.