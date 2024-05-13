محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية.. هبوط طائرة شحن أمريكية في قاعدة حقل “كونيكو” للغاز

محافظة دير الزور: هبطت طائرة شحن عسكرية تابعة لـ القوات الأمريكية، خلال الساعات الفائتة، في قاعدة “التحالف الدولي” في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي الشرقي، محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية.

ويأتي ذلك ضمن إطار تعزيز القاعدة تحسباً من أي هجمات محتملة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 9 أيار الجاري، هبوط طائرة شحن تابعة للقوات الأمريكية في قاعدتها في خراب الجير بريف رميلان شمالي الحسكة، قادمة من داخل الأراضي العراقية، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، وسط تحليق مسير ومروحي في أجواء المنطقة.