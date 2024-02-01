محملة بمواد عسكرية ولوجستية.. طائرة شحن أمريكية تهبط بقاعدة خراب الجير شمال الحسكة

محافظة الحسكة: هبطت مساء اليوم طائرة شحن أمريكية في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة قادمة من الأراضي العراقية، وتحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن طائرة شحن أمريكية برفقة مروحية، هبطت في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، وسط تحليق طائرات حربية في سماء المنطقة.

على صعيد متصل، وصل رتل مكون من 30 شاحنة ضم صهاريج وقود وشاحنات مغلقة تحمل معدات عسكرية ولوجستية إلى قاعدة خراب الجير، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.