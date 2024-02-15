محملة بمواد عسكرية ولوجستية.. 4 شاحنات للميلشيات الإيرانية تعبر ديرالزور وتتوجه إلى حمص

محافظة ديرالزور: عبر رتل عسكري للميليشيات الإيرانية إلى الأراضي السورية قادما من العراق من بوابة السكك غير الشرعية. ويضم الرتل 4 شاحنات تحمل معدات لوجستية وعسكرية

ووفقاً للمعلومات فإن لشاحنات توقفت مؤقتا بمقر عسكري للحرس الثوري الإيراني عند مدخل حي التمو بمدينة الميادين لتنطلق فجر اليوم نحو مدينة حمص.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى أن 3 انفجارات على الأقل دوت في مدينة الميادين بريف دير الزور، نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي شرقي دير الزور، على نقاط عسكرية للميليشيات الموالية لإيران في محيط مدينة الميادين ومزار عين علي، حيث تعتبر تلك المواقع تمركزات كبيرة للميليشيات، تزامنا مع تحليق للطائرات الحربية في أجواء المنطقة.