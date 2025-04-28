مخلفات الحرب تزهق روح إنسان وتصيب آخر في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: فارق الحياة شاب وأُصيب آخر، اليوم الأحد، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب قرب نهر الفرات في بلدة المجاودة بريف دير الزور الشرقي ضمن مناطق حكومة دمشق، حيث انفجر اللغم أثناء العمل على تثبيت مضخة مياه لري الأراضي الزراعية.

وبلغ عدد المدنيين الذين استشهدوا منذ بداية عام 2025 نتيجة انفجار أجسام من مخلفات الحرب السورية 374 شخصاً، بينهم 87 طفلاً و 24 سيدات، بالإضافة إلى إصابة 390 آخرين بجراح، بينهم 166طفلاً و9 سيدات، تُوزعوا على النحو التالي:

-مناطق سيطرة حكومة دمشق: استشهد 297 شخص، بينهم 17 سيدات و 71 طفلًا، من بينهم 8 استشهدوا أثناء جمع الكمأة بينهم سيدة وطفل، وأصيب 276 بينهم 105 طفلًا و3 سيدات، و6 بينهم 3 أطفال أثناء جمع الكمأة.

-مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”: استشهد 21 أشخاص، بينهم 10 أطفال وسيدة، وأصيب 40 آخرون بجروح، بينهم 33 طفلًا.

-مناطق سيطرة “الجيش الوطني”: استشهد 56 شخصاً، بينهم 6 أطفال و 6 سيدات ، وأصيب 74 بجروح، بينهم 28 طفلاً و6 سيدات.