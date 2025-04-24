مخلفات الحرب تودي بحياة طفل وتصيب طفلة في ريف إدلب

محافظة إدلب: استشهد طفل، وأصيبت طفلة، بجروح بليغة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية عابدين بريف إدلب الجنوبي، تم نقل المصابة إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وتنتشر مخلفات الحرب على مساحات جغرافية واسعة من الأراضي السورية تخلف ضحايا وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها.

وبلغ عدد المدنيين الذين استشهدوا منذ بداية عام 2025 نتيجة انفجار أجسام من مخلفات الحرب السورية 366 شخصاً، بينهم 83 طفلاً و 24 سيدات، بالإضافة إلى إصابة 376 آخرين بجراح، بينهم 161 طفلاً و3 سيدات، تُوزعوا على النحو التالي:

-مناطق سيطرة حكومة دمشق: استشهد 292 شخص، بينهم 17 سيدات و 68 طفلًا، من بينهم 8 استشهدوا أثناء جمع الكمأة بينهم سيدة وطفل، وأصيب 271 بينهم 101‪ بينهم 102 طفلًا و3 سيدات، و6 بينهم 3 أطفال أثناء جمع الكمأة.

-مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”: استشهد 19 أشخاص، بينهم 10 أطفال وسيدة، وأصيب 39 آخرون بجروح، بينهم 33 طفلًا.

-مناطق سيطرة “الجيش الوطني”: استشهد 55 شخصاً، بينهم 5 أطفال و 6 سيدات ، وأصيب 72 بجروح، بينهم 26 طفلاً و 6 سيدات.