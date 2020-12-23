مخلفات الحرب السورية بريف حماة تصيب طفلاً بجروح خطيرة وتتسبب ببتر أحد أطرافه

أصيب طفل بجروح خطيرة أدت إلى بتر أحد أطرافه، اليوم، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية ببلدة كرناز بريف حماة الشمالي.

وتعد مناطق واسعة في ريفي حماة وإدلب الجنوبي والشرقي، من أكثر الأماكن التي تسجل ضحايا بفعل الألغام ومخلفات الحرب، حيث كانت محور صراع طويل بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 6 ديسمبر/كانون الأول، مقتل شاب مدني من أبناء قرية معرشحور بريف إدلب، نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء قِطافه محصول الزيتون في الأراضي الزراعية لقرية أم جلال الخاضعة لنفوذ قوات النظام بريف معرة النعمان الشرقي جنوبي إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، انفجار لغم من مخلفات الحرب السورية، ضمن أرض زراعية في محيط مدينة معرة النعمان الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها بريف إدلب الجنوبي، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة 3 آخرين بجراح.