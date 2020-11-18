المرصد السوري لحقوق الانسان


مخلفات الحرب السورية تحصد روح طفل جديد في ريف الحسكة الجنوبي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية،في قرية كاوا الواقعة بريف الحسكة الجنوبي، يذكر أن الطفل من نازحي بلدة الصعوة بريف دير الزور الغربي، ووثق المرصد السوري صباح اليوم، استشهاد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، وذلك في قرية الأوشرية الواقعة بريف منبج الشمالي الشرقي

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 377  شخصاً، بينهم 71 مواطنة و113 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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