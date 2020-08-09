مخلفات الحرب السورية تصيب ثلاثة أطفال في قرية خاضعة لسيطرة النظام بريف حماة الشمالي

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة ثلاثة أطفال جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، في قرية “بريديج” الخاضعة لسيطرة النظام في ريف حماة الشمالي.

ووثق المرصد السوري يوم أمس، استشهاد طفل وإصابة شقيقه في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في محيط قرية الزيارة بسهل الغاب شمال غرب حماة.

وكان المرصد السوري وثق، أمس الأول، استشهاد طفل وإصابة 5 من عائلة واحدة، نتيجة انفجار ذخائر وألغام غير منفجرة في أحد المنازل.

وأسفر التفجير عن دمار كبير في الموقع وأضرار في المنازل المحيطة.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 317 شخصا، بينهم 65 مواطنة و97 طفلا.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.