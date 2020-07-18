مخلفات الحرب السورية تواصل انفجارها وتقتل وتصيب 5 مواطنين في الرقة وإدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة شخصين اثنين، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة وادي صايل بريف الرقة الغربي، وفي سياق متصل، أصيب 3 أطفال بجراح جراء انفجار لغم من مخلفات العمليات العسكرية بأطراف قرية النيرب في ريف إدلب الشرقي.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 311 شخصا، بينهم 65 مواطنة و94 طفلا.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.