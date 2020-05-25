مخلفات الحرب السورية تواصل حصد أرواح المدنيين عبر استشهاد طفل بانفجار لغم شمال دير الزور

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفل دون سن 18 جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب، أثناء عمله برعي الأغنام في قرية مظلوم الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف دير الزور الشمالي، يذكر أن الطفل من أبناء قرية الميريعية.

وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 292 بينهم 65 مواطنة و83 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.