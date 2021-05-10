مخلفات الحرب السورية تودي بحياة مواطن في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: استشهد مواطن من أبناء قرية ام الحوش والتي تتبع إداريًا لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محيط القرية.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 528 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و168 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 126 شخصاً بينهم 47 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.