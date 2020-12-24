مخلفات الحرب المنتشرة في سورية تودي بحياة شابين بريف حلب وتصيب امرأة بريف درعا 

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شابين من أبناء بلدة الابزمو في ريف حلب الغربي، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء قطاف الزيتون قرب الفوج 46.

وفي محافظة درعا، أصيبت امرأة بجروح بليغة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، اليوم، أثناء عملها في مزرعة في الحي الجنوبي من مدينة جاسم، على طريق نوى-جاسم.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 20 ديسمبر/كانون الأول، استشهاد طفل وإصابة ثلاثة آخرين، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في بلدة دير عدس الواقعة في الريف الشمالي لمحافظة درعا.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 400 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 121 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.