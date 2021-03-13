مخلفات الحرب تزهق روحي طفلين في ريف الرقة.. وتصيب رجل وابنه في ريف دير الزور 

استشهد طفلان من أبناء قرية أم هويش بريف تل أبيض الغربي شمالي محافظة الرقة، صباح اليوم، إثر انفجار قذيفة من مخلفات قصف سابق على القرية، وذلك أثناء عبث أحد الطفلين بها.

على صعيد متصل، انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب في ناحية الجلاء بريف البوكمال شرق دير الزور، ما أدى إصابة رجل وابنه من أبناء المنطقة.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 477 شخصاً، بينهم 72 مواطنة و151 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 112 شخصاً بينهم 45 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.