مخلفات الحرب تزهق روح مواطن وتصيب 3 آخرين في مناطق نفوذ النظام بمحافظتي حماة ودير الزور

استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح بليغة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات “التنظيم” في محيط منطقة البلعاس بريف سلمية الشرقي شرق حماة.

على صعيد متصل، أصيب شابان بجروح إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب ، أثناء إشعالهم النار بغرض التدفئة بحي الجورة بمدينة ديرالزور، وتم نقلهما إلى مشفى الأسد بالمدينة.

وبذلك، يرتفع إلى 18 بينهم 15 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 30 شخص، من ضمنهم سيدة و22 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 11 بينهم 8 أطفال وأصيب 22 بينهم سيدة و14 طفل.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 7 أطفال وأصيب 8 أطفال آخرين بجراح.