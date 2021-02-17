مخلفات الحرب تصيب 4 أطفال في ريف دير الزور و3 مواطنين في بادية حماة أثناء جمعهم الكمأة

أصيب 3 مدنيين بجروح متفاوتة، اليوم، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة وادي العزيب بريف حماة الشرقي، وذلك أثناء بحثهم عن الكمأة.

على صعيد متصل، أصيب 4 أطفال بجروح طفيفة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة العشارة بريف دير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، في 15 شباط، استشهاد مواطن وحفيده وإصابة 3 نساء بحالات خطيرة، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في منطقة بادية خناصر بريف حلب الجنوبي، أثناء قيامهم بجمع الكمأة.

ليرتفع بذلك، عدد الشهداء إلى 3، إضافة إلى إصابة 3 نساء خلال جمعهم الكمأة في مناطق البادية السورية في أقل من أسبوع، حيث ووثّق المرصد السوري في 10 شباط، استشهاد مواطن إثر انفجار لغم أرضي في منطقة وادي العزيب شرق بلدة السعن بريف حماة الشرقي، وذلك أثناء البحث وجمع الكمأة.

وتتواجد الكمأة في البادية السورية، وتباع بسعر مرتفع ما يجعلها مطلبًا للكثيرين، لجمعها والبحث عنها في أماكن خطيرة حيث تنتشر الألغام ومخلفات الحرب.