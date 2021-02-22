مخلفات الحرب تقتل طفلاً في بلدة الباغوز آخر معاقل تنظيم “الدولة الإسلامية” قبيل انهياره الشكلي شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تواصل مخلفات الحرب السوري قتلها لأرواح السوريين، حيث وثّق المرصد السوري، استشهاد طفل جراء انفجار قذيفة صاروخية من مخلفات قصف سابق، وذلك في بلدة الباغوز آخر معاقل تنظيم “الدولة الإسلامية” قبيل انهياره الشكلي في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 436 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 144 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 47 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.