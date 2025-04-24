مخلفات الحرب تقتل وتصيب 3 أشخاص في ريف دير الزور الشمالي

محافظة ديرالزور: استشهد مدنيين اثنين وأصيب آخر، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بالقرب جسر الصالحية شمال مدينة ديرالزور ، ضمن مناطق سيطرة “قسد”، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبلغ عدد المدنيين الذين استشهدوا منذ بداية عام 2025 نتيجة انفجار أجسام من مخلفات الحرب السورية 370 شخصاً، بينهم 84 طفلاً و 24 سيدات، بالإضافة إلى إصابة 377 آخرين بجراح، بينهم 161 طفلاً و3 سيدات، تُوزعوا على النحو التالي:

-مناطق سيطرة حكومة دمشق: استشهد 293 شخص، بينهم 17 سيدات و 68 طفلًا، من بينهم 8 استشهدوا أثناء جمع الكمأة بينهم سيدة وطفل، وأصيب 271 بينهم 101‪ بينهم 102 طفلًا و3 سيدات، و6 بينهم 3 أطفال أثناء جمع الكمأة.

-مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”: استشهد 21 أشخاص، بينهم 10 أطفال وسيدة، وأصيب 40 آخرون بجروح، بينهم 33 طفلًا.

-مناطق سيطرة “الجيش الوطني”: استشهد 56 شخصاً، بينهم 6 أطفال و 6 سيدات ، وأصيب 72 بجروح، بينهم 26 طفلاً و 6 سيدات.